新指揮官を探すドルトムントがオーストリア代表を率いるラルフ・ラングニック監督に接触したようだ。28日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。エディン・テルジッチ元監督が昨シーズン終了後に退任したドルトムントは、クラブOBでもあるヌリ・シャヒン氏を指揮官に据え、2024−25シーズンをスタートさせた。しかし、序盤から不安定な戦いが続き、ここまで19試合を消化したブンデスリーガでは7勝5分7敗の11位に低