大阪府・東大阪市大阪府警は29日、大阪府東大阪市山手町の山中で、頭や手足が切断された男性の遺体が見つかり、死体損壊・遺棄事件として捜査を始めたと明らかにした。身元や状況の確認を急ぐとともに、殺害された可能性も視野に調べる。府警によると、遺体は25日、行方不明者の捜索をしていた警察官が見つけた。司法解剖の結果、年齢は40〜50代前半で、身長は135〜145センチとみられる。死亡推定時期は昨年12月下旬だという