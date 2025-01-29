俳優の井上芳雄さん（45）が、『帝国劇場展〜THE WORLD OF IMPERIAL THEATRE〜』（一般入場3月29日〜4月27日）のアンバサダーに、森公美子さん（65）と就任することが発表され、コメントを寄せました。帝国劇場展は、今年2月に休館する帝国劇場がお客さんの思いを未来につなぐ展覧会で、ミュージカル界で活躍し帝国劇場にもなじみ深い2人がアンバサダーとなり魅力を伝えます。劇場の歴史を振り返るパネルや映像。代表的な演目の衣