サンエックスの人気キャラクターでなかよしコンビの ”コリコグ” が、天使と悪魔になって有楽町マルイに舞い降りちゃった！？可愛いふたりに出会える『コリラックマ and チャイロイコグマストア』が期間限定OPENです♪☆可愛すぎる！天使と悪魔のコリコググッズイメージ（写真20点）＞＞＞キデイランドが運営する期間限定ストア『コリラックマ and チャイロイコグマストア』が、2025年2月20日（木）〜3月13日（木）までの期間限