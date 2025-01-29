バーチャル・シンガー初音ミクの代表曲の1つ『千本桜』をモチーフにした「千本桜 セイコー コラボ腕時計 〜オルゴールボックス付き〜」が登場。製造元はセイコーで、インペリアル・エンタープライズPREMICO（プレミコ）ブランドからのリリースとなる。＞＞＞「千本桜 セイコー コラボ腕時計 〜オルゴールボックス付き〜」の画像を見る（画像10点）初音ミクは、クリプトン・フューチャー・メディアが開発した、歌詞とメロディーを入
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 中居氏巡るヒロミの釈明 賛否
- 2. 渡邊渚の著書に注意書きの章
- 3. 中居氏は無実? 引退撤回求める声
- 4. おもちゃ博物館閉館「心折れた」
- 5. 文春の訂正問題 編集長が声明
- 6. 横柄な態度 中居氏に木村警告か
- 7. 笑福亭鶴瓶 スシローHPから削除
- 8. フジ会見後 女性が心境を告白か
- 9. バド渡辺 日本代表辞退を公表
- 10. 中居氏BBQでのヒロミ 鶴瓶明かす
- 1. おもちゃ博物館閉館「心折れた」
- 2. 交際相手の娘と性交は罪 初判断
- 3. 丹羽孝希「違法と分からず」
- 4. 丹羽孝希を送検 賭博を認める
- 5. 「肺NTM症」中高年女性で感染増
- 6. 「タモリさん生前贈与」詐欺被害
- 7. 卓球の丹羽孝希を書類送検
- 8. 道路陥没「深さが想定の2倍」
- 9. 山中に切断死体 昨年12月死亡か
- 10. 家帰りたい 道路陥没に嘆く住民
- 1. モテない娘 母の「執念」で結婚
- 2. 「パパ活女子」迎える悲しい結末
- 3. 家購入もまさかの事態に悲鳴
- 4. 無印良品 謝罪&使用中止呼びかけ
- 5. 佳子さま 公務ドタキャンの波紋
- 6. バナナ口に出し入れ 投稿に非難
- 7. 記事訂正 堀江氏が「クソ文春」
- 8. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 9. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰らった 橋下市長の統一教会問題
- 10. 与野党、旧安倍派会計責任者の参考人招致で対立…予算案の実質審議ずれ込みも
- 1. インド宗教祭に殺到 30人が死亡
- 2. 人魚が巨大魚に食べられた? 中国
- 3. ドイツ首相「本当にうんざり」
- 4. 「わざとぶつける」韓国投手の今
- 5. 米 強烈なにおいの死体花が開花
- 6. 排泄物散乱の檻 少女死亡に騒然
- 7. 自殺同然の行動 北朝鮮兵の戦術
- 8. 欧州で最悪の嵐が猛威 死者も
- 9. 米F35戦闘機が墜落 操縦士は脱出
- 10. キス3秒前 元俳優との写真大放出
- 1. NHK「ネット受信料」徴収に動き
- 2. セブン高級化で客離れ 残酷結末
- 3. メルカリで30万円利益 確定申告?
- 4. 東大卒62歳夫に年金6万妻見切り
- 5. 今さらリモート廃止で社内大混乱
- 6. 電通マン住むタワマンで重大事件
- 7. 「マツダ」エンブレム変更へ
- 8. 記念硬貨 高値がつく可能性も
- 9. やっていい借金&ダメな借金 違い
- 10. 月収19万46歳 初任給30万に怒り
- 1. DeepSeekの「R1」搭載チャットボットを使い、ChatGPTと比べてみた
- 2. Amazonで「SwitchBot」がセール
- 3. iPadとApple Pencilが最大28%OFF
- 4. 「NVIDIA GeForce RTX 5080」レビュー！ 素の性能でもRTX 4080 SUPERを若干凌駕、DLSS 4でRTX 4090すら圧倒
- 5. 複数のURL読み取れる「QR」話題
- 6. 「イノセンス」「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」4Kリマスター版が劇場公開。2月28日から
- 7. スマートキーが横並びで2個入る！強靭×撥水スマートキーケース
- 8. Touch Diamond用クレードルが登場
- 9. Win11バッテリー表示 正式機能に
- 10. 楽天、法人向けのAIサービス提供開始‐1人あたり月額1100円から
- 11. 液晶画面をワンボタンで電子ペーパーに切り替え。TCLの新技術がすごい
- 12. 使えるOffice閲覧！ビジネスの世界標準 BlackBerry 8707h【ケータイラボ】
- 13. ウエアラブルへ AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH【ケータイラボ】
- 14. 宇宙服用断熱材を採用した「COSMODOWN」は薄くて軽いのに冬でも1枚で快適でした
- 15. 電通、「誰一人取り残されない」コミュニケーションの実現を目指すガイドを無料公開
- 16. 【ケータイラボ】iPhoneはケータイじゃない？ インターネットのための「iPhone 3G」
- 17. AIを持つ者 or 持たざる者。2025年のスマホはAI格差が確実に拡大する
- 18. 【トレビアン】ネットオークショントラブル？ 「詐欺だ！ ダイソーの物だとは知らなかった！」
- 19. 東芝、約17時間の長時間駆動と急速充電に対応する2in1パソコン「dynabook V」発表
- 20. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー、ANA、日本郵政も？
- 1. バド渡辺 日本代表辞退を公表
- 2. 水原被告 大谷「婚前契約」暴露
- 3. 大谷結婚 水原被告が裏事情告白
- 4. 高梨沙羅の自宅がほぼスイート
- 5. 大谷の朝食にも関心 米記者驚き
- 6. 本田真凜のコスプレにファン歓喜
- 7. 古賀を継ぐ新エース スターは誰
- 8. いてまえ打線は有名だが防御率は
- 9. ネイマール 12年ぶり古巣復帰へ
- 10. 坂本&田中 幼なじみコンビが決起
- 1. 中居氏巡るヒロミの釈明 賛否
- 2. 渡邊渚の著書に注意書きの章
- 3. 中居氏は無実? 引退撤回求める声
- 4. 文春の訂正問題 編集長が声明
- 5. 横柄な態度 中居氏に木村警告か
- 6. 笑福亭鶴瓶 スシローHPから削除
- 7. フジ会見後 女性が心境を告白か
- 8. 中居氏BBQでのヒロミ 鶴瓶明かす
- 9. 朝ドラから消えた…環奈に憶測も
- 10. バチェラー「デキ婚を狙ってた」
- 1. 40代女性「オバ見え」するワンピ
- 2. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 3. 夫の単身赴任先で目撃 驚愕光景
- 4. 音無 公表できなかった乳がん
- 5. 悪口ばかりの女友達にうんざり
- 6. なぜ? 美人じゃなくてもモテる訳
- 7. 優しい彼氏 実は最低男だった
- 8. 食べつくし夫が食べたプリンは…
- 9. 10年不倫 女友達の恋にドン引き
- 10. 「英語が話せない」見返した話