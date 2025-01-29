バーチャル・シンガー初音ミクの代表曲の1つ『千本桜』をモチーフにした「千本桜 セイコー コラボ腕時計 〜オルゴールボックス付き〜」が登場。製造元はセイコーで、インペリアル・エンタープライズPREMICO（プレミコ）ブランドからのリリースとなる。＞＞＞「千本桜 セイコー コラボ腕時計 〜オルゴールボックス付き〜」の画像を見る（画像10点）初音ミクは、クリプトン・フューチャー・メディアが開発した、歌詞とメロディーを入