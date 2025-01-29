元駐中国大使の宮本雄二氏と明治大の近藤大介講師が２９日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、昨年に中国で日本人が襲われた事件の公判で、短期間で死刑判決を言い渡した中国当局の思惑について議論した。宮本氏は、こうした事件が相次げば中国社会にも動揺を与えると指摘し、短期間での死刑判決により「統治を壊すことは許さない」とのメッセージを出した、と分析した。近藤氏は、日本人男児が犠牲になった広東省の事件