群馬県安中市の「ろうばいの郷」で約１万２０００本のロウバイが見ごろを迎え、甘い香りが訪れる人を楽しませています。安中市松井田町にある「ろうばいの郷」では蝋細工のようなつやと透明感のある黄色い花が特徴のロウバイが見頃を迎えています。 地元の農家が３０年ほど前に栽培を始め面積を増やし、今では３．２ヘクタールの敷地に約１万２０００本のロウバイが咲き誇る花の各所となっています。園内では、花弁の先が丸