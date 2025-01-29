バドミントン元五輪代表で、キャスターの陣内貴美子（60）が29日、自身のインスタグラムを更新。2月から日本テレビ「ZIP！」（月〜金曜前5・00）の水曜パーソナリティを務めることを報告した。陣内は「ご報告です」とし「『ZIP』2月の水曜パーソナリティを務めることになりました」と報告した。「ZIP！」のパーソナリティーを務めることに「夕方から朝へ…久しぶりの生放送で今から緊張していますが…」と心境を記した。「