※このお話は作者リコロコさんに寄せられた複数のエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ過去にミユキと面会していた職員は、ユメノの被害を見抜けなかったことを後悔していた。しかし当時、ユメノの病気は完治しておらず、ミユキの嘘を見抜くことは難しかったに違いない。ミユキの話と通告から汲みとった違和感を無視せず行動した児童相談所の職員により、ミユキの嘘は暴かれたのだ。■アザの原因