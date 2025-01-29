22:30 米卸売在庫（速報値）（12月） 予想N/A前回-0.2%（前月比) 23:15 ベイリー英中銀総裁、財務委員会出席 23:45 カナダ中銀政策金利（1月） 予想3.0%前回3.25% 30日 0:30 米週間石油在庫統計 4:00 米FRB政策金利(FOMC)（1月） 予想4.5%前回4.5%（上限金利) 予想4.25%前回4.25%（下限金利) 4:30 パウエルFRB議長、記者会見 6:30 ブラジル中銀政策金利（1月）