リーブス英財務相が成長計画の概要をスピーチ ヒースロー空港の滑走路新設を成長促進の目玉として支持 洋上風力発電、電気自動車充電ネットワークのための投資、イングランド南西部の採鉱事業への投資など促進 オックスフォードとケンブリッジ間の住宅建設や新しい交通網が「ユーロッパのシリコンバレー」作りに役立つ ブレグジットで緊張したＥＵとの貿易関係をリセット