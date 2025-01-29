◆フィギュアスケート▽国民スポーツ大会冬季大会第３日（２９日、ヘルスピア倉敷）成年男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の佐藤駿（埼玉）が、１７４・２０点、合計２７６・０７点で優勝した。２位に約６０点差をつける圧勝で「練習からすごく調子がよかった。転倒なく演技をまとめることができた」と納得の表情だった。２８日のＳＰは、パーフェクトで１０１・８７点。この日も好調をキープし、冒頭の