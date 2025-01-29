※このお話は作者ネギさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ育児に仕事に日々奮闘する主人公・ユナ。イクメンの夫が定期的に「ママおやすみの日」と称して息子を連れて出かけてくれるので感謝していました。しかし夫はこれを利用して裏切り相手の家に通っていたのです。夫からよく素敵な人だと話を聞く営業部長・黒利に懇親会で初対面した妻。妙に息子が懐いていましたが、妻は気に