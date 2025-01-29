日本映画製作者連盟（島谷能成会長）は２９日、２０２４年の映画興行収入が前年比６・５％減の２０６９億８３００万円だったと発表した。このうち邦画は前年比５・１％増の１５５８億円で、興行収入の発表を始めた００年以降では最高となった。一方、洋画は前年比３０・２％減の５１１億８３００万円。２３年に起きた米ハリウッドでのストライキの影響が尾を引いた。今年１月２６日現在での興行収入は、邦画の１位が「名探偵コ