2ピースオルタナティブバンド 板歯目（読み：ばんしもく）が、約1年ぶりとなる新曲「親切」を本日1月29日に配信リリースした。 （関連：離婚伝説、チョーキューメイ、エイハブ、板歯目、Luli Lee……リアルサウンド編集部がいま気になるアーティスト） 同楽曲は不穏なギターと焦燥感を煽るドラムで幕を開けるパンキッシュなサウンドに〈親切心なら消えろ、じゃあ消えろ〉という鋭利な歌