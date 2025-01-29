2025年1月27日、台湾メディアの鏡週刊は、今年必見のアニメ9作品を紹介した記事を掲載した。記事はまず、「作年末、大きな話題を呼んだアニメ『ダンダダン』は、斬新なストーリー展開で注目を集めた。待望の第2期が今年7月に放送されることが決定し、台湾の旧暦7月に重なる怪談シーズンの雰囲気とも合いそうだ。また昨年、制作会社の労働環境問題で日本と台湾で注目を集めた『呪術廻戦』も、新章アニメの制作が決定。それでは今年