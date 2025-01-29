厚生労働省は２９日、パートら短時間労働者の厚生年金加入拡大に向けた改革を巡り、加入が義務づけられる企業の対象を２０２７年１０月から段階的に広げ、３５年１０月に企業規模要件を撤廃する方針を固めた。撤廃時期は、当初予定の２９年１０月から６年間先送りする。今国会に提出する年金改革関連法案に盛り込む。２９日の自民党社会保障制度調査会に示された法案概要によると、現行で「従業員５１人以上」としている厚生年