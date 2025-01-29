自民党旧安倍派の会計責任者の国会への参考人招致が、30日に議決されることが決まりました。これまで野党側が、2025年度予算案の審議入りの条件として旧安倍派の会計責任者の参考人招致の議決を求めていたのに対し、与党側が反対し、審議のめどが立っていませんでした。これを受け、29日午後の協議で、衆議院予算委員会の安住委員長が30日に採決することを提案し、採決が行われることになりました。衆院・予算委員会 立憲・安住委