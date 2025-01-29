メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の日本テレビでの初冠番組『VS.超特急』が、4月にスタートすることが決定。これを記念して、番組収録も兼ねたイベントが4月19日・20日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。超特急同番組は、超特急がゲストたちと対決し、最強グループを目指すバラエティ。イベントのDay.1はライブのほか超特急が8号車(ファン)との対決企画を行う。Day.2はアーティスト、アイドル、芸人といった様