巨人のアルベルト・バルドナード投手が２９日、日本に到着。「また日本にこうして来られて満足していますし、このシーズン迎えるに当たって心も体も準備はできています。あとは自分たちが臨むような結果に、シーズンになれば。あとは健康に１年間プレーできることを期待しています」と語った。帰国後はトレーニングコーチの指導のもと、「１年間戦い抜くための体力」をテーマにウェートトレーニングなどに励んできた。外国人