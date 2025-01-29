国連の女性差別撤廃委員会が男系男子に皇位継承を限る皇室典範の改正を勧告したことへの対抗措置として、政府は委員会の活動に拠出金を出さないことを委員会側に伝達しました。北村俊博外務報道官「女子差別撤廃委員会の活動に、この使途拠出金の一部なりとも使われないということが確保されることになりますので、本件に関します日本政府の立場をより明確に示すことになろうかと考えております」政府は女性差別撤廃委員会の事