Kvi Babaが、自身初となる東京 日本武道館でのワンマンライブ『Shout Out to Jesus』を8月28日に開催する。 （関連：LEX、Kvi Baba、(sic)boy……SoundCloudで頭角を現した新世代ラッパーたち彼らに共通する内省的な表現とは） 本情報は、本日1月29日にZepp Diver Cityで開催されたワンマンライブツアー『Friends, Family, Fans & God』東京公演のライブ中に発表されたもの。Kvi Babaは今年元旦にリリ&#12