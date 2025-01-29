ENVii GABRIELLAが、メジャー2枚目となるフルアルバム『ENGABALL』（読み：エンガボール）を4月16日にリリースする。 （関連：【写真あり】限定豪華盤豪華盤のグッズ、ENVii GABRIELLAメンバーのソロ写真も） 本作には“DANCE”をテーマに書き下ろされた新曲10曲を収録。通常盤のBlu-rayには新曲のMVやメイキング映像が収録され、KING e-shop限定豪華盤のBlu-rayには昨年ソールドアウト