雑誌『Hanako』の企画による、ホテル・オークラ東京とミナ ペルホネン(minä perhonen)とのコラボレーションアフタヌーンティーが登場。2025年3月1日(土)から3月31日(月)の期間、バーラウンジ スターライトにて数量限定で提供する。ミナ ペルホネンの世界観をスイーツで表現コラボレーションアフタヌーンティーでは、「春の訪れ」をテーマに、ミナ ペルホネンの世界観を映し出したスイーツを提供する。女の子が森で動物たちと