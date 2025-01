MAN WITH A MISSION(マン・ウィズ・ア・ミッション)の新曲「REACHING FOR THE SKY」が、2025年1月29日(水)に配信リリース。MAN WITH A MISSIONの新曲「REACHING FOR THE SKY」2月1日(土)の宮城・セキスイハイム スーパーアリーナ公演を皮切りに、全国アリーナツアー「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」を行うMAN WITH A MISSION。結成15周年記念EP『XV e.p.』より先行配信新曲の「REACHING FOR THE SKY」は