ボッテガ・ヴェネタ(BOTTEGA VENETA)の「リベルタ」から新色＆新作バッグが登場。“ケーブル状コード＆真鍮クロージャー”の「リベルタ」バッグ2024年ウィンターコレクションでデビューした「リベルタ」は、過去にベルトのデザインとして登場したケーブル状に編み込んだコードと、真鍮のクロージャーが印象的なクロスボディバッグ。上質なレザーをまとった「リベルタ」は、そのしなやかさや使い心地の良さが魅力だ。新型バケット