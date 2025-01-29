決算書を粉飾し、金融機関から約２億円をだまし取ったとして、愛知県警は２９日、携帯電話販売会社「アミックテレコム」（名古屋市中村区、破産手続き中）の元社長と、同社の元役員ら男３人を詐欺容疑で逮捕した。同社が出資していた愛知中央美容専門学校（愛知県小牧市）は昨年５月に突然閉校し、授業料の返金などを巡ってトラブルが起きていた。捜査関係者によると、３人は２０２２年〜２３年、営業利益を過大に計上した虚偽