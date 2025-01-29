東京ディズニーランドでは『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペとマーベル・スタジオのグルートが大活躍！ 東京ディズニーシーでは「ダッフィー＆フレンズ・ワンダフルキッチン」が開催中。2パークのお楽しみポイントを遊園地王こと、佐々木隆が解説します。【画像】東京ディズニーランド「ワールドバザール」のデコレーション前にもヴァネロペが！【東京ディズニーランド】パレードの出演者がちょっと珍しいかも東京ディズニーラン