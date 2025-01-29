Photo: ギズモード・ジャパン むしろイヤホンより目立たない？ 音楽好きにはイヤホンやヘッドホンの存在はありがたいものの、荷物が増えるし落としたり忘れたりする心配もあります。音楽が聞ける帽子家電見本市「CES 2025」で見つけた「HAKII MIXC CAP」は、ベースボールキャップにイヤホンが合体したおもしろガジェット。 Photo: ギズモード・ジャ