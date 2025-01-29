前リバプール指揮官のユルゲン・クロップ氏がブラジルを訪問。レッドブル傘下クラブの視察をブラジル『グローボ』が伝えている。レッドブル・グループのグローバルサッカー部門責任者となり、2月15日に行われる明治安田J2リーグ開幕節「RB大宮アルディージャvsモンテディオ山形」を視察予定のクロップ氏。これに先立ち、レッドブル・ブラガンチーノの視察へブラジルを訪問。州選手権のパウメイラス戦(28日)に現れ、スタンドから試