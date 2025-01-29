大活躍中のアイドルグループ、SnowManのラウールが自身のインスタグラムを更新。幻想的な世界観が際立つ写真が絶賛されている。「本当に人間なの？」妖精のような異次元的美しさ今回公開されたのは、ラウールのソロ曲「induction」MVショット。水色を基調としたライトに照らされ、ラウールは独特の模様が敷き詰められた衣装を身にまとい、妖艶な表情を見せている。ラウールのソロ曲「induction」MVのショット（インスタグラム