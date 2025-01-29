「見ると幸せになる」と言われるJR東海の点検車両『ドクターイエロー』が2025年1月29日、ラストランの日を迎えました。JR名古屋駅や河川敷には、最後の姿を一目見ようと多くの人が集まり、「ありがとう」と声を掛けていました。 ■「走るお医者さん」として新幹線開業から支え続けた ドクターイエローは1964年、東海道新幹線の開業とともに導入されました。運行ダイヤは非公開で、「見ると幸せ