水産物集配施設がある三崎漁港の本港地区。提案書ではゲストバースの延伸やレストランなどの整備が盛り込まれた＝２９日、三浦市三崎三浦市・三崎漁港の利活用に向けた公民連携事業「新海業プロジェクト」を巡り、優先交渉権者の興和グループが作成した事業提案書が２９日、明らかになった。産直施設「うらりマルシェ」周辺の再整備を中心に滞在型新商業ゾーンの構築を目指す。ゲストバース（特別泊地）をマグロ船の水揚げ岸壁ま