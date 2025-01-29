俳優の鈴木福（２０）とアイドルグループ「ＮｉｚｉＵ」が２９日、都内で行われた「映画『野生の島のロズ』スペシャル・イベント」に出席した。同作は「シュレック」「ボス・ベイビー」などの傑作で世界中に笑いと涙を届けてきたドリームワークス・アニメーションの最新作。ロボットのロズが無人島で出会ったひな鳥を育てる感動と奇跡のアドベンチャーだ．ＮｉｚｉＵは楽曲「Ａｌｗａｙｓ」が本作のスペシャルソングに起用さ