乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。1月23日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、両親への恩返しを考えているリスナーにアドバイスを送りました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「僕は遥香先生と同じ2001年組の23歳ですが、浪人していたこともあり、今年の春から社会人になりま