米３０年固定金利は７．０２％と変わらず、住宅ローン申請指数は－２．０％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は７．０２％と前週から変わらず。住宅ローン申請指数は－２．０％と前週の＋０．１％から小幅の低下に転じている。購入指数は小幅低下に転じ、借り換え指数は引き続き低下している。 USD/JPY155.38EUR/USD1.0401EUR/JPY161.62