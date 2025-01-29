ドル買い圧力根強い、ユーロドル一時１．０３９４レベルまで下押し＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、値動きは小さいものの根強いドル買い圧力が続いている。ユーロドルは再び1.04台を割り込んでおり、安値を1.0394レベルに更新している。ポンドドルは1.2409レベル、豪ドル/ドルは0.6220レベルに安値を更新。ドルカナダは1.4440レベルに高値を更新。ドル円は155.40-50レベルで推移している。 USD/JPY155.4