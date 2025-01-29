ユーロ圏１０年債利回り格差７５ｂｐに小幅拡大、仏予算案めぐる不透明感続く中 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間21:19時点）（%） ドイツ2.55 フランス3.301（+75） イタリア3.632（+108） スペイン3.158（+61） オランダ2.747（+20） ギリシャ3.405（+86） ポルトガル2.943（+39） ベルギー3.159（+61） オーストリア2.926（+38）