三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）は２９日、国部毅会長（７０）が退任し、後任の会長に三井住友銀行の高島誠会長（６６）が就任すると発表した。三井住友銀の会長には、三井住友ファイナンス＆リース（ＦＬ）の橘正喜社長（６８）が就く。６月下旬の株主総会後に就任する。国部氏は、１９７６年に住友銀行（現三井住友銀行）に入行し、２０１１年に三井住友銀行頭取、１７年に三井住友ＦＧ社長に就任。三井住友カードの