■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3825) リミックス 東証スタンダード (7599) ＩＤＯＭ 東証プライム (278A) テラドローン 東証グロース (219A) ハートシード 東証グロース (5243) ノート 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (813