頭の中だけで考えてもお前には無理だ「こんな空初めて見た」母さんに叱られて家を閉め出されたあの頃の話／しなのんちのいくる4（1）叱られて家を閉め出された夜のこと、甘酸っぱい夏祭りの思い出、昭和の子どもなら誰もが体験した懐かしい日々――。ちょっとおバカで憎めないヤンチャな少年「いくる」と、しっかり者の姉「しなの」。そんな昭和後期〜平成初期を舞台にした子どもたちのエピソードが、「懐かしい」「心が温まる」と