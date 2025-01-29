超特急初となる日本テレビでの冠番組「VS.超特急」が4月〜放送開始。超特急が豪華ゲストたちと対決し、最強グループを目指す番組に！さらに、番組スタートを祝して番組収録も兼ねた壮大なる決起集会となる連動LIVEイベント「VS.超特急」が、4月19日（土）、20日（日）にKアリーナ横浜にて開催決定！Day.1は超特急が8号車（ファン）の皆さんと勝負！豪華LIVEはもちろん、一緒に盛り上がること間違いなしの対決企画を準備。スペシャ