■山里亮太の人生はクイズだ！の旅人は突然クイズを出されると、なぜか素直に答えてしまう。この習性を利用し、世間の人々の人生を山ちゃんがグイグイ掘り下げる！今回、山ちゃんが向かったのは、上野動物園＆横浜！上野動物園では、現在オーストラリアに在住で、日本に観光旅行に来ているという日本人家族に遭遇！インターナショナルでユニークな人生を根掘り葉掘り！横浜の商店街では、韓国総菜店のお母さんに旦那さんとの話を根