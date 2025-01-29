【リオデジャネイロ＝大月美佳】米国から強制送還されたコロンビアの不法移民計２０１人を乗せた航空機２機が２８日、同国の首都ボゴタに到着した。コロンビア政府は当初、移民らを乗せた米軍用機の受け入れを拒否したが、トランプ米大統領が報復関税を発動する方針を示したため一転、受け入れに合意した。ただ、コロンビア政府は移民を送還する米側の対応について「犯罪者扱い」と反発し、自国の空軍機を派遣して連れ戻した。