ＴＯＫＹＯＭＸ「堀潤ＬｉｖｅＪｕｎｃｔｉｏｎ」が２９日に放送され、元ＭＢＳでフリーの豊崎由里絵アナウンサーが、アナウンサーという職業について私見を述べた。コメンテーターを務めた脳科学者・茂木健一郎氏は、芸能界を引退した元タレント・中居正広さんの女性トラブルをめぐるフジテレビの会見などに持論。「僕なんかは完全に文化人枠で外様なので」と芸能界と局のバランスなどについて思案。アナウンサーの立ち