東京大とNTT、理化学研究所のチームは29日、量子コンピューターに欠かせない「量子もつれ」と呼ばれる現象を、従来の1千倍以上の速さで起こすことに成功したと発表した。光の特性を生かした成果で、従来のコンピューターより速い「高速量子計算」の実現につながるという。東京大やNTTなどのチームは、光を使って従来よりも1千倍以上速い「量子もつれ」を起こすことに成功したと発表した=東京都千代田区量子計算は、ミクロの世