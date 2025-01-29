参院本会議場に29日、地震などに備えた防災ヘルメットが備えられた。議員の座席下に収納される。参院本会議散会後、大地震を想定し座席下に配備されたヘルメットの着脱訓練をする議員たち=2025年1月29日午後4時21分、岩下毅撮影参院本会議場では、さらに、押しボタン式の投票機が、約5年ぶりに復活した。押しボタン式は、投票行動の明確化を掲げて1998年に設置された。しかし、2020年に新型コロナウイルス対策で座席間隔を広