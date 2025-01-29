食べ過ぎたり運動不足になったりすると途端に腰周りがサイズアップしてしまう方が少なくないでしょう。そんな事態を未然に防ぐためにも習慣化しておきたいのが、腰周りの引き締めに効果大のヨガの簡単ポーズ【パリガーサナ】のバリエーションポーズです。お腹だけでなく下半身のスタイルアップ効果も期待できます。🌼腰周りの贅肉がどんどん落ちる。続けるほど【ペタンコお腹に導く】簡単習慣【パリガーサナ】のバリエーシ