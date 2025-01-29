カネヨリマサルのミニアルバムに収録されている新曲「君の恋人になれますように」が、日穏（KANON）主演の映画『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』の主題歌に決定した。「違う惑星の変な恋人」で高崎映画祭最優秀新進女優賞(莉子)の受賞も発表された木村聡志監督の最新作となる今回の映画には、主演の日穏（KANON）に加え、ミスマガジン2023の受賞メンバー=今森茉耶・一ノ瀬瑠菜・松田実桜・西尾希美・加藤綾乃・吉井しえる及びŲ