インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」が、「女性が結婚相手に求める条件」ランキングの結果を紹介しています。今回のランキングは、1月28日時点で119票をもとに作成されたものです。小見出し入れる部分3位は「話し合いができる」でした。回答者からは「結婚は困難の連続だと思うが、その度に話し合って乗り越えていける人がいい。話し合いができず、お互いの意見を伝